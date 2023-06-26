Официальная гостиница Эрмитажа отошла Азербайджану

Фото: ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков Поделиться Поделиться





Официальная гостиница Эрмитажа в Петербурге перешла в собственность Азербайджана. Судя по документам Росреестра, новый владелец отеля — Небанковская организация «Аграркредит», учрежденная Министерством финансов Азербайджанской Республики, — вступил в права собственности 15 июня.



Компания планирует освежить внутри здания морально устаревшие интерьеры и гостиничный бизнес сохранить. «Фонтанка» узнала у представителя собственника о планах на будущее отеля «Эрмитаж».

— В соответствии с решением вышестоящей инстанции в Азербайджане — Министерства финансов и министерства экономики, это будет по-прежнему отель, того уровня, как есть сейчас, ориентированный как на внутренний туризм России, так и для иностранных гостей. Мы надеемся, что сможем договориться с руководством музея «Эрмитаж» о том, чтобы сохранить лицензированное название. Мы подготовили обращение и сегодня его отсылаем, — рассказал «Фонтанке» Измир Исмаилов, представитель компании «Аграркредит» в Азербайджане.



«Аграркредит» обещал постараться быть очень убедительным, показать свою добрую волю и поддержку на уровне обоих министерств Азербайджанской Республики.

— Хотим показать, что отель будет не в руках каких-то частных лиц, кто своей целью ставит использование того, что было создано предыдущим владельцем, а что все силы будут направлены на развитие, — поделился Исмаилов.

По его словам, в случае отказа в сохранении названия собственник будет развивать отель под другим именем в соответствии с законодательством РФ.



В планах «Аграркредита» обновить некоторые элементы обветшалого интерьера отеля с сохранением общего стиля. Размер суммы, которую направят на ремонт, компания определит после инвентаризации и изучения текущего состояния отеля. Решение об этом, как говорит Измир Исмаилов, будет принято в ближайшие недели, пока отель будет работать в прежнем режиме.

— Мы надеемся, что прежние владельцы отеля передадут нам его мирным путем, не будут проводить каких-то провокаций и не будут саботировать передачу имущества, и уходя, не причинят физического и материального вреда отелю, — надеется Измир Исмаилов.



Отель The Hermitage Hotel был задуман в 2008 году в уничтоженном пожаром историческом здании Дома культуры работников пищевой промышленности на улице Правды, 10, «Международной балтийской инвестиционной компанией» (МБИК) азербайджанского бизнесмена Элшана Бабаева, она же и владела зданием. С 2008 года реконструкцию финансировали за счет кредитов и вексельных займов Банка «МБА — Москва», российской «дочки» Международного банка Азербайджана. Отель запустили в 2013 году, он получил статус официальной гостиницы Государственного Эрмитажа, датой окончания лицензионного договора на использование товарного знака обозначили май 2028 года.



Несмотря на достаточно высокий ценник за проживание (19 тысяч за сутки по ценам июня 2023 года), семиэтажный пятизвездочный отель пользовался популярностью у туристов — в прошлом году, когда площадка бронирования booking.com еще работала в России, рейтинг отеля составлял 9,6.

Тучи над отелем начали сгущаться в 2016 году, когда Международный банк Азербайджана обратился в арбитраж с иском к МБИК и потребовал незамедлительно погасить в полном объеме долг по валютным векселям, которые компания выдала российскому банку и обязалась выплатить деньги по их предъявлении.



МБИК подала встречный иск, где указала, что по условиям соглашения между банком и компанией, заключенного в 2015 году, стороны договорились оплатить векселя по предъявлении, но не ранее пяти лет с даты составления векселя, и потребовала обязать банк передать МБИКу векселя.

После серии апелляций и кассаций стороны заключили мировое соглашение — МБИК признала долг и попросила об отсрочке платежей.

— Мировое соглашение было заключено со сроком исполнения в 2018 году, но исполнено оно не было. МБА получило исполнительные листы и в 2019 году передало их в службу судебных приставов, — рассказал «Фонтанке» пожелавший остаться анонимным представитель бакинской компании «Аграркредит», которая получила от банка право требования по большинству векселей, выпущенных инвестором гостиницы.

В 2022 году отель «Эрмитаж» выставили на торги за 3,5 миллиарда рублей, а его директор Элшан Бабаев стал фигурантом уголовного дела по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».



«Сам Элшан Бабаев жив-здоров, ходит на процессу по делу и даже был замечен на экономическом форуме», — рассказали «Фонтанке» в «Аграркредите».

«Оспорить переход собственности Бабаев может, но в законности такого требования будет разбираться суд», — считает представитель компании.



За последние пять лет финансовые успехи МБИК поблекли: за 2022 год компания показала выручку в 115 миллионов рублей и закрыла год с непокрытым убытком в 42 миллиона, хотя еще в 2018-м чистая прибыль составляла 4 миллиона и выручка была втрое выше — 344 миллиона рублей.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

