    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, южн

    757мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.33eur104.94

    Во время школьных линеек дождя в Петербурге не будет — как минимум до обеда

    391
    2 комментария

    Погода в Петербурге не испортит школьные линейки. В первой половине дня осадков не ожидается. Уточнённый прогноз утром 1 сентября даёт в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    «Ночной атмосферный фронт ушел с нашей территории, и на локаторе почти ничего нет. В Санкт-Петербурге во всех районах +19 градусов. Правда, облаков сегодня много, но температура воздуха днем +21…+23 градуса», — сообщает синоптик.

    ПоделитьсяПоделиться

    Только с середины дня начнет развиваться дождевая активность. Дожди возможны ближе к вечеру, и они будут кратковременными.

    «Всем ученикам и их родителям пусть и не солнечной, но теплой погоды в этот праздничный день на территории всей Ленинградской области», — желает Колесов.

    Напоминаем, что мы на «Фонтанке» ждём фотографии ваших детей, идущих сегодня в школу, на mail@fontanka.ru, а также в наш телеграм-канал через бот @fontanka_reporter_bot.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close