Во время школьных линеек дождя в Петербурге не будет — как минимум до обеда

«Ночной атмосферный фронт ушел с нашей территории, и на локаторе почти ничего нет. В Санкт-Петербурге во всех районах +19 градусов. Правда, облаков сегодня много, но температура воздуха днем +21…+23 градуса», — сообщает синоптик.

Погода в Петербурге не испортит школьные линейки. В первой половине дня осадков не ожидается. Уточнённый прогноз утром 1 сентября даёт в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Только с середины дня начнет развиваться дождевая активность. Дожди возможны ближе к вечеру, и они будут кратковременными.

«Всем ученикам и их родителям пусть и не солнечной, но теплой погоды в этот праздничный день на территории всей Ленинградской области», — желает Колесов.



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