Помилованного по делу об убийстве задержали в Петербурге после хищения телевизора

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении телевизора и мобильного телефона в Приморском районе. Очередной встречи с ним не ждали до 2027 года.



Пять дней потребовалось силовикам, чтобы найти обидчика жителя аллеи Котельникова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 сентября. 38-летнего гражданина Узбекистана задержали накануне около шести вечера у дома 3 по указанной аллее. По версии следствия, 25 августа его пригласил в дом 55-летний местный житель, но застолье пошло не по плану. Гость якобы схватился за бутылку, ударил хозяина по голове. Потом разбил её и, угрожая «розочкой», забрал мобильный телефон и телевизор петербуржца.

