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    Помилованного по делу об убийстве задержали в Петербурге после хищения телевизора

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    Полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении телевизора и мобильного телефона в Приморском районе. Очередной встречи с ним не ждали до 2027 года.

    Пять дней потребовалось силовикам, чтобы найти обидчика жителя аллеи Котельникова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 сентября. 38-летнего гражданина Узбекистана задержали накануне около шести вечера у дома 3 по указанной аллее. По версии следствия, 25 августа его пригласил в дом 55-летний местный житель, но застолье пошло не по плану. Гость якобы схватился за бутылку, ударил хозяина по голове. Потом разбил её и, угрожая «розочкой», забрал мобильный телефон и телевизор петербуржца.

    Подозреваемого доставили в отдел, где выяснилось, что в 2019 году он был осужден по делу об убийстве на 8 лет. Но в ноябре 2022 года был помилован и выпущен из колонии. В это время создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (погиб 23 августа в авиакатастрофе) набирал бойцов для СВО в колониях. После службы они могли вернуться домой со снятой судимостью.

    В отношении задержанного пока составлен протокол о нарушении миграционного законодательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    РазбойБутылкаРозочкаТелевизорПригожин
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