Визы, штрафы и парковки. Что изменится в жизни петербуржцев с 1 сентября

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рассказываем о важных изменениях, которые ждут россиян с началом осени: новом законе о такси, штрафах для автомобилистов и доплатах к пенсиям. Есть и нововведения, которые коснутся только жителей Петербурга. Горожане смогут снова подавать заявления на финские визы, а вот за парковку петербуржцам придется платить поминутно.



Визы в Финляндию

В Петербурге снова можно будет подать заявление на финскую визу. Только не туристическую. Те немногие, кто проходит по критериям, смогут оформить документы через центры VFS Global: принимать заявления там будут пять дней в неделю. В МИД Финляндии предупреждают, что «из-за ограниченности ресурсов» количество слотов значительно сократится.



На вид на жительство подать заявление можно будет только три раза в неделю и в Москве. Все консульские и иммиграционные вопросы тоже придется решать в столице. С 1 сентября служба поддержки клиентов генерального консульства в Петербурге будет закрыта, и за все консульские и иммиграционные вопросы Северной столицы будет отвечать посольство Финляндии в Москве.

Поминутная оплата парковки

С 1 сентября Смольный собирается вводить в Петербурге поминутную оплату парковки. Планируется, что такой тариф будет действовать со второго часа. Для того чтобы иметь возможность вернуть часть средств, конкретный час должен быть оплачен заранее.

Ещё одно нововведение касается только жителей Васильевского острова. С первого дня осени они смогут подать заявление на получение разрешения, которое позволит им парковаться на территории всего района без ограничений. Стоимость разрешений варьируется в зависимости от срока: от 1800 рублей за годовое до 5400 рублей за трехлетнее.



Единые стандарты в школах

С сентября в школах введут федеральные основные образовательные стандарты (ФООП). Это значит, что основным предметам школьников будут учить по единым программам. Цель такого подхода — унифицировать образование в столицах и регионах.

По единым программам будут преподавать русский язык, литературное чтение и окружающий мир в начальной школе, литературу, русский язык, историю, обществознание, географию и ОБЖ — в средних и старших классах. Программы собираются дополнить вариантами для углубленного изучения, которые учителя смогут использовать в профильных классах.



Военная подготовка на уроках

В школы возвращается начальная военная подготовка. Такие уроки включат в программу курса по ОБЖ. Название предмета изменится только через год: с 1 сентября 2024 года ОБЖ собираются переименовать в «Основы безопасности и защиты Родины».

Ученики будут осваивать строевой шаг, воинское приветствие и изучать принцип действия ручных гранат и автомата Калашникова. В программу также включены оказание первой помощи в бою и занятия на тему устройства беспилотников.

Контроль такси



В такси не смогут работать люди с неснятой или непогашенной судимостью по ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Тех, кто не сдал экзамен на знание города, за руль тоже не пустят.

Службы такси теперь будут нести ответственность за жизнь, здоровье и имущество пассажиров. За передачу заказа водителю без разрешения на перевозку пассажиров агрегатору будет грозить крупный штраф.

Штрафы для водителей

Водителей начнут штрафовать за использование летней резины зимой, а зимней — летом. Размер возможного штрафа — 500 рублей. Кроме того, машину будет запрещено использовать, если шины с шипами установлены не на все колеса. Правило коснется легковых авто и грузовиков весом до 3,5 тонны. Правда, реально этот штраф заработает только с начала зимы, с 1-го декабря.



Использовать автомобиль будет запрещено, если в нем не работает предусмотренная конструкцией антиблокировочная система тормозов (ABS). Кроме того, штрафовать будут за мигающие стоп-сигналы и неправильные фары — те, которые не были предусмотрены конструкцией машины.



Доплаты к пенсиям

Индексация положена не всем пенсионерам, а только некоторым категориям. Для тех, кому в сентябре исполнится 80 лет, фиксированную часть увеличат с 7,5 тысячи до 15,1 тысячи рублей. Выплату стоит ждать не раньше октября.



Пенсию пересчитают и тем, кто ушел на заслуженный отдых в августе. Эта выплата может растянуться до четырех месяцев. Перерасчет также ждет тех, кому с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Повышенная сумма должна прийти в октябре.

