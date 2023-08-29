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    Финляндия с 1 сентября возобновляет прием заявлений на визы в Петербурге

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    С 1 сентября в Петербурге будет возобновлена подача заявлений на финские визы. Оформить документы можно будет через центры VFS Global. Об этом 29 августа сообщает МИД Финляндии.

    Как сообщил 29 августа МИД Финляндии, визовый центр VFS Global в Санкт-Петербурге и другие визовые центры VFS, работающие на Северо-Западе, будут принимать заявления на получение финской визы с 1 сентября, пять дней в неделю. На вид на жительство можно будет подавать три раза в неделю с сентября в Москве.

    Служба поддержки клиентов генерального консульства в Петербурге с 1 сентября будет закрыта, и посольство Финляндии в Москве будет отвечать за все консульские и иммиграционные вопросы Петербурга.

    Как писала «Фонтанка», свободный проезд через границу для российских туристов закрылся 30 сентября прошлого года. Туристические визы финны тоже давно не выдают. Исключения лишь для родственников тех, кто едет по бизнесу или учебе.

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