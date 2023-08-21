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    Школьников обучат применению БПЛА в качестве начальной военной подготовки

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    На занятиях по начальной военной подготовке (НВП) ученики 10–11-х классов будут изучать основы управления и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет госагентство ТАСС со ссылкой на программу курса от Минпросвещения.

    В тексте модуля говорится, что старшеклассники должны иметь представление о способах боевого применения беспилотника и ведении разведки с помощью дрона, также «выполнять практические действия по управлению БПЛА». В итоге ученики должны иметь представление о применении военного дрона на поле боя.

    Минпросвещения в декабре 2022 года утвердило федеральную образовательную программу, которая включает курс НВП в школах. Программа охватывает широкий спектр тем, включая строевую подготовку, воинское приветствие, оружие пехотинца и правила обращения с ним, основы и правила стрельбы из автомата Калашникова, устройство и принципы действия ручных гранат, действия в современном общевойсковом бою, средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою, а также сооружения для защиты личного состава.

    С 1 сентября в общеобразовательных школах России появится предмет под названием «Основы безопасности и защита Родины» — он заменит «Основы безопасности жизнедеятельности». В предмете под новым названием появятся два раздела: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи», а также «Элементы начальной военной подготовки». Подробнее о том, чему будут учить детей на ОБЖ, читайте в материале «Фонтанки».

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