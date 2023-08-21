Школьников обучат применению БПЛА в качестве начальной военной подготовки

На занятиях по начальной военной подготовке (НВП) ученики 10–11-х классов будут изучать основы управления и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет госагентство ТАСС со ссылкой на программу курса от Минпросвещения.

В тексте модуля говорится, что старшеклассники должны иметь представление о способах боевого применения беспилотника и ведении разведки с помощью дрона, также «выполнять практические действия по управлению БПЛА». В итоге ученики должны иметь представление о применении военного дрона на поле боя.

