Единые уроки, трудовое воспитание и основы военной подготовки. Что изменится в школах Петербурга с 1 сентября

В России разрабатывают единые образовательные программы. С сентября по ним будут преподавать русский язык, литературное чтение и окружающий мир в начальной школе, литературу, русский язык, историю, обществознание, географию и ОБЖ — в средних и старших классах.



Цель такого подхода — унифицировать образование в столицах и регионах. «Государство делает главное — оно закрепляет тот базовый объем содержания образования, который должны изучить все дети в Российской Федерации, независимо от того, учатся они в большом городе или сельской местности», — рассказывала «Фонтанке» начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская.



Единые образовательные программы будут разработаны по всем основным предметам. Также планируется дополнить их вариантами для углубленного изучения, которые учителя смогут использовать в профильных классах.

