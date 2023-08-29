Единые уроки, трудовое воспитание и основы военной подготовки. Что изменится в школах Петербурга с 1 сентября

В России идет перестройка школьного образования. Изменения направлены на унификацию процесса с усилением воспитательной и патриотической составляющих. «Фонтанка» рассказывает о главных нововведениях, которые станут актуальны уже в сентябре.
Единые стандарты
В России разрабатывают единые образовательные программы. С сентября по ним будут преподавать русский язык, литературное чтение и окружающий мир в начальной школе, литературу, русский язык, историю, обществознание, географию и ОБЖ — в средних и старших классах.
Цель такого подхода — унифицировать образование в столицах и регионах. «Государство делает главное — оно закрепляет тот базовый объем содержания образования, который должны изучить все дети в Российской Федерации, независимо от того, учатся они в большом городе или сельской местности», — рассказывала «Фонтанке» начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская.
Единые образовательные программы будут разработаны по всем основным предметам. Также планируется дополнить их вариантами для углубленного изучения, которые учителя смогут использовать в профильных классах.
Единые учебники
С сентября в школах начнут преподавать историю по единому учебнику. В пособии «переписаны» разделы за последние 40 лет и добавлена глава о специальной военной операции. Учебник подготовили в сжатые сроки, одним из его авторов стал помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
Единые государственные учебники будут разработаны по всем основным предметам. Полностью перейти на них планируется к 2025 году. Пособия будут включать в себя базу, которую необходимо знать, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ.
Второй единый учебник подготовят для изучения географии. В него, в частности, будет добавлен раздел о новых регионах. Пособие Минпросвещение планирует представить в течение учебного года.
Трудовое воспитание
В июле Госдума приняла закон о трудовом воспитании школьников. Теперь к обязанностям обучающихся добавится «общественно полезный труд, предусмотренный образовательной программой». При этом разрешение родителей на привлечение ребёнка к каким-либо работам больше не требуется. Так, ученики смогут высаживать деревья на пришкольном участке, помогать в музее или библиотеке.
«С принятием этого закона мы планируем, в том числе, вернуть труд в систему образования. Я был в одной из лучших школ мира в Шанхае, она такая обеспеченная с точки зрения технологий, но там есть классы и со станками, и швейные машинки и так далее. У директора школы спросил: «А зачем здесь такие технологии?». Он говорит: «Как же? Школьник не может после школы помочь по хозяйству, что-то сделать своими руками?». Период детства — это, прежде всего, развитие моторики. И никакие инновационные технологии не заменят ручного труда», — комментировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
В комитете по образованию Петербурга уточнили, что ожидают методических рекомендаций, на основании которых каждая школа сама сможет определить формат трудового воспитания с учетом своих особенностей.
ОБЖ и военная подготовка
В рамках курса по ОБЖ школьников будут обучать начальной военной подготовке. Ученики освоят строевой шаг, воинское приветствие, познакомятся с устройством и принципами действия ручных гранат, автомата Калашникова, также изучат средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою.
Кроме того, в модуль включены занятия по изучению работы беспилотников. Старшеклассники должны иметь представление о способах боевого применения БПЛА и ведении разведки с помощью дрона.
С 1 сентября 2024 года ОБЖ переименуют в «Основы безопасности и защиты Родины».
Изменения в ЕГЭ
Выпускники 9-х и 11-х классов смогут подать заявление на участие в экзамене онлайн, это упростит процедуру регистрации. Выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ не в досрочный период, как это было ранее, а в резервные дни, то есть после основной волны. Также для этой категории предусмотрена возможность изменения перечня предметов для сдачи уже после регистрации на экзамен.
Одиннадцатиклассники смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот. Срок проверки экзаменационных работ по информатике сократится с четырёх календарных дней до двух.
Из ЕГЭ по литературе убрали произведения Пушкина, Жуковского, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова и Гоголя. В Рособрнадзоре такие изменения объяснили тем, что творчество этих писателей изучают до 9 класса включительно. На ЕГЭ же будут включены вопросы по программе 10-11 классов.
Серебряные медали
Выпускникам снова начнут выдавать серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени. Их смогут получить ученики, в аттестатах которых не более двух четверок, а все остальные оценки «отлично».