Россиянам с 1 сентября повысят пенсию. Но коснется это не всех

Некоторым категориям россиян с 1 сентября полагается доплата к пенсии. Об этом 19 августа рассказал «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

В первую очередь индексация положена тем пенсионерам, кто в сентябре отметит 80-летие: фиксированную часть для них увеличат вдвое, с 7,5 тысячи до 15,1 тысячи рублей. Раньше октября выплату ждать не стоит, а если день рождения приходится на конец месяца, то она придет и вовсе в ноябре. Никаких заявлений подавать не нужно — индексация происходит в беззаявительном порядке.