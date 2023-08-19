    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 18

    1 м/с, вос

    769мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.4eur101.48

    Россиянам с 1 сентября повысят пенсию. Но коснется это не всех

    1219
    4 комментария

    Некоторым категориям россиян с 1 сентября полагается доплата к пенсии. Об этом 19 августа рассказал «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

    В первую очередь индексация положена тем пенсионерам, кто в сентябре отметит 80-летие: фиксированную часть для них увеличат вдвое, с 7,5 тысячи до 15,1 тысячи рублей. Раньше октября выплату ждать не стоит, а если день рождения приходится на конец месяца, то она придет и вовсе в ноябре. Никаких заявлений подавать не нужно — индексация происходит в беззаявительном порядке.

    Тем, кто ушел на заслуженный отдых в августе, пенсию с сентября тоже пересчитают. Жесткого регламента по дате выплаты нет, она может растянуться и до четырех месяцев.

    Ждет перерасчет пенсии и тех граждан, кому с 1 августа установили повышенную группу инвалидности. Ждать повышенную сумму при перерасчете с 1 сентября стоит в октябре.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close