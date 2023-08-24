Жителям Васильевского острова напомнили о платных парковках с 1 ноября

С 1 ноября на 118 улицах Василеостровского района, включая Наличную, будет введена платная парковка. Жители, проживающие в этой зоне, могут с 1 сентября подать заявление на получение разрешения, которое позволит им парковаться на территории всего района без ограничений, напоминают в петербургском комитете по транспорту.
При этом парковка на дорогах от Наличной улицы в направлении намыва останется бесплатной.
Подача заявки на получение парковочного разрешения будет доступна через любой МФЦ Петербурга или региональный портал госуслуг. Парковочное разрешение могут оформить граждане, которые являются собственниками, имеют долю или зарегистрированы в жилом помещении, находящемся в пределах зоны платной парковки.
На одну квартиру можно получить не более двух парковочных разрешений. В случае коммунальной квартиры, предоставляется только одно парковочное разрешение на основе одной квитанции о квартплате.
Подробный список документов, которые может подать только собственник квартиры, опубликован на сайте комитета.
Парковочное разрешение имеет срок действия от