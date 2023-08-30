Белоруссия: вооруженные латвийские военные нарушили границу

Белорусский Пограничный комитет 30 августа сообщает о нарушении границы двумя вооруженными латвийскими военными. Инцидент произошел сегодня на границе с Латвией в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны — Патерниеки).



Пограничники Белоруссии публикуют видео «вторжения». Судя по этим кадрам, двое неизвестных в военной форме действительно зашли на территорию Белоруссии. Глубина проникновения составила, по оценкам белорусской стороны, около двух метров.

