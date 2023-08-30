Белоруссия: вооруженные латвийские военные нарушили границу

Белорусский Пограничный комитет 30 августа сообщает о нарушении границы двумя вооруженными латвийскими военными. Инцидент произошел сегодня на границе с Латвией в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны — Патерниеки).
Пограничники Белоруссии публикуют видео «вторжения». Судя по этим кадрам, двое неизвестных в военной форме действительно зашли на территорию Белоруссии. Глубина проникновения составила, по оценкам белорусской стороны, около двух метров.
«Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — сказано в сообщении Пограничного комитета.
В нём также подчеркивается, что возникновению подобных ситуаций способствует «пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры».
Напомним, 15 августа Государственная пограничная служба (ГПС) Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией. В Риге заявили, что решение связано «с растущей угрозой на латвийско-белорусской границе».
Ранее с 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. А 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу.