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    Белоруссия: вооруженные латвийские военные нарушили границу

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    Белорусский Пограничный комитет 30 августа сообщает о нарушении границы двумя вооруженными латвийскими военными. Инцидент произошел сегодня на границе с Латвией в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны — Патерниеки).

    Пограничники Белоруссии публикуют видео «вторжения». Судя по этим кадрам, двое неизвестных в военной форме действительно зашли на территорию Белоруссии. Глубина проникновения составила, по оценкам белорусской стороны, около двух метров.

    «Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — сказано в сообщении Пограничного комитета.

    В нём также подчеркивается, что возникновению подобных ситуаций способствует «пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры».

    Напомним, 15 августа Государственная пограничная служба (ГПС) Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией. В Риге заявили, что решение связано «с растущей угрозой на латвийско-белорусской границе».

    Ранее с 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. А 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу.

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    БелоруссияЛатвияНарушение границы
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