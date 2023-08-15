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    В Латвии срочно мобилизуют пограничников

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    Государственная пограничная служба (ГПС) Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией, пишет 15 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на публикации прибалтийских СМИ.

    Сообщается, что пограничников отзывают из отпусков. ГПС запросила дополнительную поддержку у армии и полиции Латвии.

    Как уточняет «Ъ», в погранслужбе заявили, что решение связано с растущей угрозой на латвийско-белорусской границе. Утверждается, что за сутки зафиксировано 96 попыток незаконного пересечения границы Латвии со стороны Белоруссии и якобы «белорусские силовики стали активно помогать незаконным мигрантам».

    Напомним, с 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. А 8 августа Польша дополнительно перебросила еще тысячу военных на белорусскую границу.

    Ранее в Варшаве заявили, что воздушные границы Польши якобы нарушили два белорусских вертолета. Но в Минобороны Белоруссии опровергли обвинения поляков с помощью данных объективного контроля.

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