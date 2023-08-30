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    Дезертир, который угрожал взорвать гранату в Уфе, найден мертвым в СИЗО

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    39-летний мужчина, который в начале месяца сорвал с места главу Башкирии из-за угрозы взорвать гранату у Нагаево, найден мертвым в СИЗО. По предварительным данным, обвиняемый в самовольном оставлении воинской части покончил с собой. Об этом 30 августа сообщает UFA1.RU со ссылкой на источник в изоляторе.

    Местный житель Ильдар Б. сбежал 2 августа, когда его перевозили на судебно-психиатрическую экспертизу. Вооружившись гранатой, он стал требовать, чтобы с него сняли обвинения. В результате на место приехал глава республики Радий Хабиров и пообещал помогать военнослужащему.

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    Комментарии 11

    Гость30 Авг 2023 в 18:31
    Не удивляет.
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