Глава Башкирии о переговорах с вооруженным дезертиром: «Я поручился, что буду ему помогать»

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал инцидент с вооруженным 39-летним Ильдаром, из-за которого 2 августа перекрывали Нагаевское шоссе. После разговора с губернатором, напомним, обвиняемый в оставлении части доброволец согласился разоружиться и сдаться силовикам.
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«Есть проблема 500-х (дезертиров — Прим. ред), но каждый может оступиться. Не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно жалко. Была задача, чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать», — рассказал Хабиров, но отметил, что если каждый будет за гранату хвататься, то решение власти не найдут.
В сети была опубликована запись телефонного разговора губернатора и дезертира, после которого глава республики выехал на место инцидента, а также запись самих переговоров.
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Задержанный Ильдар является фигурантом уголовного дела о самовольном оставлении воинской части в Ростовской области. Во время транспортировки на судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемый сбежал. Позже его заметили с гранатой на Нагаевском шоссе. Мужчина требовал прекращения уголовного дела и разговора с Хабировым.