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    Глава Башкирии о переговорах с вооруженным дезертиром: «Я поручился, что буду ему помогать»

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    6 комментариев

    Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал инцидент с вооруженным 39-летним Ильдаром, из-за которого 2 августа перекрывали Нагаевское шоссе. После разговора с губернатором, напомним, обвиняемый в оставлении части доброволец согласился разоружиться и сдаться силовикам.

    UFA1.RU | Новости Уфы

    «Есть проблема 500-х (дезертиров — Прим. ред), но каждый может оступиться. Не нам их судить. Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно жалко. Была задача, чтобы он глупостей не наделал. Но, к сожалению, закон нарушил. Я поручился, что буду ему помогать», — рассказал Хабиров, но отметил, что если каждый будет за гранату хвататься, то решение власти не найдут.

    В сети была опубликована запись телефонного разговора губернатора и дезертира, после которого глава республики выехал на место инцидента, а также запись самих переговоров.

    UFA1.RU | Новости Уфы

    Задержанный Ильдар является фигурантом уголовного дела о самовольном оставлении воинской части в Ростовской области. Во время транспортировки на судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемый сбежал. Позже его заметили с гранатой на Нагаевском шоссе. Мужчина требовал прекращения уголовного дела и разговора с Хабировым.

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    Комментарии 6

    Гость02 Авг 2023 в 16:00
    галава с приветом? да!
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