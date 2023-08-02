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    Вооруженный дезертир сдался и разоружился после разговора с главой Башкирии

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    39-летний вооруженный гранатой дезертир отдал боеприпас росгвардейцам после общения с главой Башкирии Радием Хабировым. Об этом 2 августа сообщает портал UFA1. Сам губернатор случившееся пока никак не прокомментировал.

    Ильдар, так зовут вооружившегося сегодня мужчину, является фигурантом уголовного дела о самовольном оставлении воинской части. Он бежал из Ростовской области. Во время транспортировки на судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемый сбежал. Позже его заметили с гранатой на Нагаевском шоссе. Мужчина требовал прекращения уголовного дела и разговора с Хабировым. Подробнее об инциденте в Башкирии читайте здесь.

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