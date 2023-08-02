Обвешанный боеприпасами требует губернатора. Что известно об ультиматуме обвиняемого в дезертирстве

В Башкирии обвиняемый в самовольном оставлении воинской части сбежал от конвоя, сопровождавшего его на судебно-психиатрическую экспертизу, и вооружился гранатами. Из-за него 2 августа пришлось перекрыть 6 километров Нагаевского шоссе.
Как сообщает портал UFA1, вооруженный гражданин был военнослужащим-добровольцем, но участвовать в боевых действиях передумал и оставил часть. За это в отношении него было возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Когда 39-летнего мужчину везли в диспансер, он сбежал. Теперь он обещает взорвать гранату, если дело не закроют. Портал уточняет, что граната у бунтовщика не одна. Всего у добровольца 6 боеприпасов, а находится он на заправке.
Мужчина требует переговоров с главой Башкирии Радием Хабировым. На место ЧП следует правительственный автомобиль с мигалками.
Издание пишет, что некоторые пешеходы решили пойти по перекрытой трассе пешком, но мужчины сбежали в лес, как только увидели полицейских.
Тем временем РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора пишет, что Радий Хабиров выехал на место переговоров со злоумышленником.
Обновление от 13:30:
39-летний вооруженный гранатой дезертир отдал боеприпас росгвардейцам после общения с главой Башкирии Радием Хабировым.