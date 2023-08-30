«Команду против пыток»* признали иноагентом

Минюст внес в реестр иностранных агентов правозащитный проект «Команда против пыток»*. Его добавили к ранее ликвидированному «Комитету против пыток»*, который тоже признан иноагентом. Об этом 30 августа «Фонтанке» рассказала пресс-секретарь проекта Наталья Курекина.
«Сегодня мы получили уведомление о том, что 23 августа Минюст внес изменения в реестр», — объяснила она. Как добавила пресс-секретарь, «Комитет против пыток»* начал свою работу ровно 23 года назад — 30 августа 2000 года.
*Признан иностранным агентом.