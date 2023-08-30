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    «Команду против пыток»* признали иноагентом

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    35 комментариев
    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом «Команда против пыток» либо касается деятельности иностранного агента «Команда против пыток»

    Минюст внес в реестр иностранных агентов правозащитный проект «Команда против пыток»*. Его добавили к ранее ликвидированному «Комитету против пыток»*, который тоже признан иноагентом. Об этом 30 августа «Фонтанке» рассказала пресс-секретарь проекта Наталья Курекина.

    «Сегодня мы получили уведомление о том, что 23 августа Минюст внес изменения в реестр», — объяснила она. Как добавила пресс-секретарь, «Комитет против пыток»* начал свою работу ровно 23 года назад — 30 августа 2000 года.

    *Признан иностранным агентом.

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    Комментарии 35

    Гость30 Авг 2023 в 15:21
    Это Россия!
    +0−0
    Гость30 Авг 2023 в 15:14
    курам на смех.
    +0−0
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