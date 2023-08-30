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    Главный синоптик Петербурга обещает не только грозы и жару, но и град

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    4 комментария

    В Петербурге в эти дни очень неустойчивая погода, сложно делать даже краткосрочные прогнозы, сообщает 30 августа главный синоптик города Александр Колесов.

    «Серия циклонов над Балтикой продолжает определять погоду и в нашем регионе. За предстоящие дни несколько атмосферных фронтов пройдут через Ленинградскую область, пытаясь принести к нам нестандартную погоду в виде высоких температур, ливней с грозами и градом», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    От сложных последних двух дней месяца будут зависеть итоги погоды всего августа, «а они намечаются очень интересные», отмечает синоптик.

    Сегодня зона с осадками приблизится к Петербургу к 13–15 часам («Фонтанка» сообщала, что в Ленобласти грозы уже начались). С юго-восточным, южным ветром продолжает поступать очень тёплый воздух, поэтому сегодня днем в городе до 24–25 градусов.

    А последний день лета будет «очень напряженным в плане погоды».

    «Это и жарко, с возможностью перекрытия экстремума температуры для 31 августа, и множество кратковременных дождей с ливнями грозами и градом по всей территории Ленинградской области. Усиления ветра при грозах тоже будут, так как вечером проходит холодный атмосферный фронт», — отмечает Колесов.

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    Комментарии 4

    Гость30 Авг 2023 в 11:38
    Рано=))🤔
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