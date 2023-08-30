Главный синоптик Петербурга обещает не только грозы и жару, но и град

В Петербурге в эти дни очень неустойчивая погода, сложно делать даже краткосрочные прогнозы, сообщает 30 августа главный синоптик города Александр Колесов.
«Серия циклонов над Балтикой продолжает определять погоду и в нашем регионе. За предстоящие дни несколько атмосферных фронтов пройдут через Ленинградскую область, пытаясь принести к нам нестандартную погоду в виде высоких температур, ливней с грозами и градом», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.
От сложных последних двух дней месяца будут зависеть итоги погоды всего августа, «а они намечаются очень интересные», отмечает синоптик.
Сегодня зона с осадками приблизится к Петербургу к 13–15 часам («Фонтанка» сообщала, что в Ленобласти грозы уже начались). С юго-восточным, южным ветром продолжает поступать очень тёплый воздух, поэтому сегодня днем в городе до 24–25 градусов.
А последний день лета будет «очень напряженным в плане погоды».
«Это и жарко, с возможностью перекрытия экстремума температуры для 31 августа, и множество кратковременных дождей с ливнями грозами и градом по всей территории Ленинградской области. Усиления ветра при грозах тоже будут, так как вечером проходит холодный атмосферный фронт», — отмечает Колесов.