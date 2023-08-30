Главный синоптик Петербурга обещает не только грозы и жару, но и град

В Петербурге в эти дни очень неустойчивая погода, сложно делать даже краткосрочные прогнозы, сообщает 30 августа главный синоптик города Александр Колесов.



«Серия циклонов над Балтикой продолжает определять погоду и в нашем регионе. За предстоящие дни несколько атмосферных фронтов пройдут через Ленинградскую область, пытаясь принести к нам нестандартную погоду в виде высоких температур, ливней с грозами и градом», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.



От сложных последних двух дней месяца будут зависеть итоги погоды всего августа, «а они намечаются очень интересные», отмечает синоптик.

