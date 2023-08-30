В Ленобласти загремело

К 10 часам утра 30 августа грозы вышли на юго-западные границы Ленинградской области, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
Активная грозовая деятельность, по его словам, наблюдается в южных районах Псковской и Новгородской областей, а также на западе Тверской области.
«Фонтанка» писала, что сегодня в Петербурге тепло, возможны осадки. Погоду портит приближающийся с юго-запада тёплый атмосферный фронт. Он несёт обширные облачные поля и после полудня вызовет кратковременные дожди, местами переходящие в грозовое состояние.