В Ленобласти загремело

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    К 10 часам утра 30 августа грозы вышли на юго-западные границы Ленинградской области, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    Активная грозовая деятельность, по его словам, наблюдается в южных районах Псковской и Новгородской областей, а также на западе Тверской области.

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    «Фонтанка» писала, что сегодня в Петербурге тепло, возможны осадки. Погоду портит приближающийся с юго-запада тёплый атмосферный фронт. Он несёт обширные облачные поля и после полудня вызовет кратковременные дожди, местами переходящие в грозовое состояние.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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    Комментарии 21

    Гость30 Авг 2023 в 10:44
    ингрия не за горами
    +0−0
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