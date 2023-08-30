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    Тёплый атмосферный фронт несёт в Петербург дожди и грозы

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    Очень летняя погода в Петербурге ожидается 30 августа.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днём составит 23–25 градусов.

    «Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние приближающийся с юго-запада тёплый атмосферный фронт. Он принесёт в регион обширные облачные поля, и после полудня вызовет кратковременные дожди местами переходящие в грозовое состояние. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодня будет самое тёплое 30 августа за 15 лет наблюдений. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает пасмурно, от 10 градусов ночью до 19 днём. Самое холодное 30 августа выдалось в 1966 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 26.

    Завтра, в последний день лета, будет ещё жарче, также возможны ливни и грозы.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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