Тёплый атмосферный фронт несёт в Петербург дожди и грозы

Очень летняя погода в Петербурге ожидается 30 августа.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами гроза. Ветер умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днём составит 23–25 градусов.
«Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние приближающийся с юго-запада тёплый атмосферный фронт. Он принесёт в регион обширные облачные поля, и после полудня вызовет кратковременные дожди местами переходящие в грозовое состояние. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
По данным «Яндекс.Погоды», сегодня будет самое тёплое 30 августа за 15 лет наблюдений. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает пасмурно, от 10 градусов ночью до 19 днём. Самое холодное 30 августа выдалось в 1966 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 26.
Завтра, в последний день лета, будет ещё жарче, также возможны ливни и грозы.