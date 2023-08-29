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    Российских бадминтонистов допустили до международных стартов с 2024 года

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    Всемирная федерация бадминтона приняла решение допустить россиян и белорусов до международных стартов с 26 февраля 2024 года. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе организации.

    «Решение отменить отстранение российских и белорусских атлетов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, — позитивный шаг для укрепления мира и солидарности», — заявили во Всемирной федерации бадминтона.

    Напомним, что после февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Однако спустя год, в марте 2023-го, МОК всё-таки рекомендовал допустить их, но только в индивидуальном нейтральном статусе.

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    Гость29 Авг 2023 в 17:26
    Началось!
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