Российских бадминтонистов допустили до международных стартов с 2024 года

Всемирная федерация бадминтона приняла решение допустить россиян и белорусов до международных стартов с 26 февраля 2024 года. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе организации.



«Решение отменить отстранение российских и белорусских атлетов, которые соответствуют критериям участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, — позитивный шаг для укрепления мира и солидарности», — заявили во Всемирной федерации бадминтона.

Напомним, что после февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Однако спустя год, в марте 2023-го, МОК всё-таки рекомендовал допустить их, но только в индивидуальном нейтральном статусе.