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    «Ничего в этом нет страшного». В Кремле высказались о неудаче лунной миссии

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    Неудача миссии станции «Луна-25» — не повод рвать на себе волосы, следует анализировать причины произошедшего, а затем устранить их для новой попытки. Об этом во вторник, 29 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что освоение космоса не проходит без сбоев.

    «Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это — лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

    По его словам, путь к звездам и лежит через тернии, важно продолжать лунную программу. «Ничего в этом нет страшного. Главное — продолжать российскую космическую программу», — добавил пресс-секретарь главы государства.

    Гибель «Луны-25» Роскосмос признал 20 августа. Связь с аппаратом была потеряна во время выведения на предпосадочную орбиту, в итоге он разбился.

    Заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко в интервью «Фонтанке» рассказал о научном смысле этой экспедиции.

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