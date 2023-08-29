«Ничего в этом нет страшного». В Кремле высказались о неудаче лунной миссии

Неудача миссии станции «Луна-25» — не повод рвать на себе волосы, следует анализировать причины произошедшего, а затем устранить их для новой попытки. Об этом во вторник, 29 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Представитель Кремля отметил, что освоение космоса не проходит без сбоев.



«Это не повод для того, чтобы отчаиваться, чтобы рвать на себе волосы. Это — лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — сказал Песков (цитата по ТАСС).



По его словам, путь к звездам и лежит через тернии, важно продолжать лунную программу. «Ничего в этом нет страшного. Главное — продолжать российскую космическую программу», — добавил пресс-секретарь главы государства.