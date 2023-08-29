В России появилась техника с фиксированными ценами. Пока до конца октября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила, что до конца октября крупная российская сеть электроники DNS зафиксировала предельные цены на различные товары, включая телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд другой техники. Программа действует в 1177 населенных пунктах, где есть магазины DNS. Она может быть продлена.



В список социально значимых товаров с фиксированными ценами, в частности, вошли электрические чайники, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, кофеварки, пылесосы, телефоны, техника для укладки волос.