В России появилась техника с фиксированными ценами. Пока до конца октября

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила, что до конца октября крупная российская сеть электроники DNS зафиксировала предельные цены на различные товары, включая телевизоры, телефоны, ноутбуки и ряд другой техники. Программа действует в 1177 населенных пунктах, где есть магазины DNS. Она может быть продлена.
В список социально значимых товаров с фиксированными ценами, в частности, вошли электрические чайники, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, кофеварки, пылесосы, телефоны, техника для укладки волос.
Ретейлер отмечает, что преимущественно фиксируются цены на продукцию, которая производится в России. Она популярна среди покупателей. Кроме того, согласно сообщению, в настоящее время нет дефицита товаров, а каналы поставок работают надежно.
ФАС России отмечает, что фиксация цен позволит повысить доступность этих товаров для граждан. Служба при этом обязуется контролировать соблюдение компанией принятых добровольных обязательств.
На прошлой неделе «Детский мир» зафиксировал цены на школьную форму и канцелярский принадлежности. Магазин согласился сохранить цены на товары школьного ассортимента на уровне 2021 года.