Тепло, ещё теплее. Лето Петербург проводит грозами и жарой

Очень тёплая для конца августа погода сохраняется в Петербурге. Сегодня сухо, а в два последних дня лета возможны осадки.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 29 августа в городе без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 20–22 градуса.

