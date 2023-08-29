Тепло, ещё теплее. Лето Петербург проводит грозами и жарой

Очень тёплая для конца августа погода сохраняется в Петербурге. Сегодня сухо, а в два последних дня лета возможны осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 29 августа в городе без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 13–15 градусов, днем составит 20–22 градуса.
«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона. В регионе ожидается переменная облачность и обойдётся без существенных осадков. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
В следующие два дня, по данным СЗ УГМС, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. 30 августа — 22–24 градуса, а 31 августа до 26 градусов.