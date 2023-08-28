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    В Карелии задержали менеджера по делу о нападении на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра»

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    Сотрудника фирмы по оптовой продаже овощей и фруктов задержали в Карелии после нападения в Петербурге у «ЧВК Вагнер Центра» на журналистку Al Jazeera.

    36-летнего мужчину оперативники взяли накануне около половины седьмого утра на улице Попова в Петрозаводске, стало известно 28 августа ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве, а сейчас работает в компании брата.

    По версии следствия, 25 августа он ударил в висок 41-летнюю Ранию Дриди у бизнес-центра на Зольной улице, на крыше которого ещё несколько месяцев назад красовалась вывеска «ЧВК Вагнер Центр». Причем, по уверениям журналистки, нападение было спонтанное и ничем не спровоцированное.

    Пострадавшую увезли в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение.

    Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

    Мужчину поместили в ИВС.

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