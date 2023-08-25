Полиция ищет напавшего на журналистку Al Jazeera у «ЧВК Вагнер Центра»

Полиция проводит проверку по факту нападения на журналистку Al Jazeera Ранию Дриди у «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице. Об этом 25 августа «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«24 августа в 23.12 в полицию Невского района поступило сообщение от женщины о том, что около дома 15 по улице Зольная неизвестный ей мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал. По данному сообщению полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента. Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника», — говорится в сообщении.