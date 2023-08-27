«Останемся одни». Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию РФ, потому что боится остаться одному. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — сказал он в ответ на вопрос о том, допускает ли он перенос боевых действий на территорию Россию.



В сентябре 2022 года прошли референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.