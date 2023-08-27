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    «Останемся одни». Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России

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    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию РФ, потому что боится остаться одному. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — сказал он в ответ на вопрос о том, допускает ли он перенос боевых действий на территорию Россию.

    В сентябре 2022 года прошли референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.

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