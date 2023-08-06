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    Песков рассказал, хочет ли Россия получить больше украинских территорий

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    Россия не стремится получить больше украинских территорий, но хочет контролировать те регионы, которые записаны в ее Конституции. Об этом 6 августа сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — заявил Песков, отвечая на вопрос New York Times о том, намерена ли Россия получить больше территорий Украины.

    Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли в сентябре 2022 года. 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в РФ.

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