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    В Москве электросамокатчик сбил пятилетнего малыша и скрылся

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    Очередная авария с участием электросамоката произошла в московском районе Южное Бутово. Как сообщает 26 августа столичная прокуратура, молодой человек на самокате совершил наезд на малолетнего ребенка.

    Столкновение попало на видео. Судя по этим кадрам, 5-летний мальчик получил очень сильный удар. Сейчас он в больнице.

    Прокуратура Москвы

    Прокуратура уточняет: со слов отца ребенка, самокатчик воспользовался тем, что очевидцы были озабочены состоянием малыша, и скрылся. Его личность устанавливают правоохранительные органы.

    Напомним, в Петербурге электросамокаты едва ли не ежедневно попадают в сводки происшествий. Так, 18 августа за сутки от «средств индивидуальной мобильности» пострадали как минимум пять горожан. Сбили тогда двоих — 10-летнюю девочку и 21-летнюю девушку. Остальные пострадавшие — потерявшие управление своим транспортом пилоты самокатов.

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    ЭлектросамокатСамокатчик сбил ребенкаМосква
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