В Москве электросамокатчик сбил пятилетнего малыша и скрылся

Очередная авария с участием электросамоката произошла в московском районе Южное Бутово. Как сообщает 26 августа столичная прокуратура, молодой человек на самокате совершил наезд на малолетнего ребенка.



Столкновение попало на видео. Судя по этим кадрам, 5-летний мальчик получил очень сильный удар. Сейчас он в больнице.

