Упал, сбили, столкнулся с велосипедом. Пятеро петербуржцев за сутки попали в неприятности с самокатами

Несколько человек за сутки попали в Петербурге в неприятные ситуации, связанные с электросамокатами. Кто-то упал сам, кого-то сбили, а один самокатчик столкнулся с велосипедистом.



10-летнюю девочку накануне сбил самокат на улице Подвойского, стало известно «Фонтанке» 18 августа. Ее госпитализировали с переломом лодыжки. Такая же беда случилась с 21-летней девушкой у ее дома на улице Красных Партизан в Колпино — она отделалась травмой стопы.

Также в полицию сообщили, что самокат и велосипед столкнулись на улице Маршала Казакова. Сначала заявитель говорил, что участникам аварии потребуется помощь, но затем уточнил, что они от этого отказались. На месте полиция никого не обнаружила.