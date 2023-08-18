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    Упал, сбили, столкнулся с велосипедом. Пятеро петербуржцев за сутки попали в неприятности с самокатами

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    Несколько человек за сутки попали в Петербурге в неприятные ситуации, связанные с электросамокатами. Кто-то упал сам, кого-то сбили, а один самокатчик столкнулся с велосипедистом.

    10-летнюю девочку накануне сбил самокат на улице Подвойского, стало известно «Фонтанке» 18 августа. Ее госпитализировали с переломом лодыжки. Такая же беда случилась с 21-летней девушкой у ее дома на улице Красных Партизан в Колпино — она отделалась травмой стопы.

    Также в полицию сообщили, что самокат и велосипед столкнулись на улице Маршала Казакова. Сначала заявитель говорил, что участникам аварии потребуется помощь, но затем уточнил, что они от этого отказались. На месте полиция никого не обнаружила.

    Кроме того, 29-летняя горожанка получила перелом надколенника, упав с самоката на Варшавской улице. Сильнее пострадала 24-летняя жительница дома на Екатерининском проспекте, которая, по ее словам, упала с самоката возле дома. У пострадавшей была черепно-мозговая травма, сотрясение и перелом челюсти.

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