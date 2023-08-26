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    Гладков: при обстреле кассетными боеприпасами поселка Уразово ранены шесть человек

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    36 комментариев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово (Валуйский городской округ) кассетными боеприпасами. Об этом он написал 26 августа в своем телеграм-канале.

    По информации Гладкова, ВСУ обстреляли поселок снарядами реактивной системы залпового огня «Град». Губернатор опубликовал фото последствий.

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    «В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют», — написал Гладков.

    Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода.

    Губернатор добавил, что в Уразово повреждены несколько жилых домов и автомобилей, а также два предприятия. Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории.

    Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ночь на 26 августа двух беспилотников самолетного типа, одного в той же Белгородской области, второго — в Подмосковье.

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    Комментарии 36

    Гость26 Авг 2023 в 14:50
    Чем ответили?
    +0−0
    Гость26 Авг 2023 в 14:40
    Ну пусть предъявят ООН
    +0−0
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