Гладков: при обстреле кассетными боеприпасами поселка Уразово ранены шесть человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово (Валуйский городской округ) кассетными боеприпасами. Об этом он написал 26 августа в своем телеграм-канале.
По информации Гладкова, ВСУ обстреляли поселок снарядами реактивной системы залпового огня «Град». Губернатор опубликовал фото последствий.
«В результате удара кассетными боеприпасами 6 мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют», — написал Гладков.
Еще одна женщина с осколочным ранением правого глаза переведена на лечение в больницу города Белгорода.
Губернатор добавил, что в Уразово повреждены несколько жилых домов и автомобилей, а также два предприятия. Оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ночь на 26 августа двух беспилотников самолетного типа, одного в той же Белгородской области, второго — в Подмосковье.