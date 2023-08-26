Минобороны РФ: беспилотники сбиты в Белгородской области и в Подмосковье

В ночь на субботу в Подмосковье российскими подразделениями ПВО сбит беспилотник самолетного типа, сообщает 26 августа Минобороны РФ. Как уточняет военное ведомство, аппарат обнаружили около 03:00 мск. Беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

А около 09:00 мск еще один беспилотник самолетного типа засекли в Белгородской области. Как заявляет официальный телеграм-канал Минобороны РФ, его постигла та же судьба. БПЛА был сбит в небе над Шебекинским районом.



Напомним, ранее российское оборонное ведомство сообщало о массированном налете БПЛА на Крым в ночь на 25 августа. Было заявлено, что средства ПВО обнаружили 42 беспилотника. Девять были уничтожены «в результате огневого воздействия». Еще 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

