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    Минобороны РФ: беспилотники сбиты в Белгородской области и в Подмосковье

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    В ночь на субботу в Подмосковье российскими подразделениями ПВО сбит беспилотник самолетного типа, сообщает 26 августа Минобороны РФ. Как уточняет военное ведомство, аппарат обнаружили около 03:00 мск. Беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Истринского района Московской области.

    А около 09:00 мск еще один беспилотник самолетного типа засекли в Белгородской области. Как заявляет официальный телеграм-канал Минобороны РФ, его постигла та же судьба. БПЛА был сбит в небе над Шебекинским районом.

    Напомним, ранее российское оборонное ведомство сообщало о массированном налете БПЛА на Крым в ночь на 25 августа. Было заявлено, что средства ПВО обнаружили 42 беспилотника. Девять были уничтожены «в результате огневого воздействия». Еще 33 удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

    В ту же ночь в Калужской области была сбита ракета доработанного комплекса ПВО С-200.

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    Комментарии 11

    Гость26 Авг 2023 в 11:13
    260270 (+640)
    +0−0
    Гость26 Авг 2023 в 11:13
    близько 260270 (+640)
    +0−0
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