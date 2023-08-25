    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, ю-з

    760мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd94.4eur102.47

    Водитель, сбивший 11 человек в Калуге, арестован на 2 месяца

    861
    1 комментарий

    Калужский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу сроком на два месяца 49-летнего жителя Калуги, который предположительно в состоянии наркотического опьянения 24 августа сбил 11 человек, в том числе троих несовершеннолетних. Об этом 25 августа сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем telegram-канале.

    Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части второй статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

    Официальный канал прокуратуры Калужской области

    На опубликованных кадрах из зала суда видно, что у мужчины на лице многочисленные гематомы.

    Фото: Официальный канал прокуратуры Калужской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Накануне «Фонтанка» писала, что в ходе допроса, который проводил Следственный комитет РФ по Калужской области, мужчина дал признательные показания, однако факт употребления наркотиков отрицает. При этом наличие запрещенных веществ подтвердило медосвидетельствование.

    Мужчина был лишен водительских прав еще в апреле 2023 года за нахождение в состоянии наркотического опьянения, сообщили в региональном управлении МВД.

    В результате аварии пострадали 11 человек. Девять из них были доставлены в медицинские учреждения. Из шести взрослых четверо находятся в тяжелом состоянии, из троих несовершеннолетних — двое в тяжелом.

    Фото: Официальный канал прокуратуры Калужской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    АварияДТПКалуга
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close