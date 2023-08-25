Водитель, сбивший 11 человек в Калуге, арестован на 2 месяца

Калужский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу сроком на два месяца 49-летнего жителя Калуги, который предположительно в состоянии наркотического опьянения 24 августа сбил 11 человек, в том числе троих несовершеннолетних. Об этом 25 августа сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем telegram-канале.



Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части второй статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

