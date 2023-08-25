Водитель, сбивший 11 человек в Калуге, арестован на 2 месяца

Калужский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу сроком на два месяца 49-летнего жителя Калуги, который предположительно в состоянии наркотического опьянения 24 августа сбил 11 человек, в том числе троих несовершеннолетних. Об этом 25 августа сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем telegram-канале.
Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части второй статьи 264 УК РФ — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Официальный канал прокуратуры Калужской области
На опубликованных кадрах из зала суда видно, что у мужчины на лице многочисленные гематомы.
Накануне «Фонтанка» писала, что в ходе допроса, который проводил Следственный комитет РФ по Калужской области, мужчина дал признательные показания, однако факт употребления наркотиков отрицает. При этом наличие запрещенных веществ подтвердило медосвидетельствование.
Мужчина был лишен водительских прав еще в апреле 2023 года за нахождение в состоянии наркотического опьянения, сообщили в региональном управлении МВД.
В результате аварии пострадали 11 человек. Девять из них были доставлены в медицинские учреждения. Из шести взрослых четверо находятся в тяжелом состоянии, из троих несовершеннолетних — двое в тяжелом.