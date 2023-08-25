Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева и назначил штраф

Мировой суд Новосибирска прекратил уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ), возбужденное в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Суд назначил ему 20 тысяч рублей штрафа, сообщает 25 августа пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».



В сообщении объясняется, что от уголовной ответственности музыканта освободили в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.



14 февраля на площадке в Академгородке должен был состояться концерт творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева. Завершить выступление не удалось: в клубе сначала пропало электричество, а потом появились пожарные и полицейские, сообщившие о задымлении. По словам очевидцев, Кортнев показал сотруднику полиции неприличный жест, после чего его увели. Музыкант позднее рассказал журналистам, что из отдела его отпустили без протокола, однако 24 апреля было возбуждено уголовное дело.

