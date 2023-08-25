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    Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело лидера «Несчастного случая» Алексея Кортнева и назначил штраф

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    Мировой суд Новосибирска прекратил уголовное дело об оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ), возбужденное в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Суд назначил ему 20 тысяч рублей штрафа, сообщает 25 августа пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте».

    В сообщении объясняется, что от уголовной ответственности музыканта освободили в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

    14 февраля на площадке в Академгородке должен был состояться концерт творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева. Завершить выступление не удалось: в клубе сначала пропало электричество, а потом появились пожарные и полицейские, сообщившие о задымлении. По словам очевидцев, Кортнев показал сотруднику полиции неприличный жест, после чего его увели. Музыкант позднее рассказал журналистам, что из отдела его отпустили без протокола, однако 24 апреля было возбуждено уголовное дело.

    Как сообщили в пресс-службе судов, Алексей Кортнев извинился перед полицейским и возместил ему 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также пожертвовал 10 тысяч рублей фонду «Всё для победы». Несмотря на возражения прокуратуры о прекращении дела, суд встал на сторону музыканта.

    Санкция статьи 319 УК РФ предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.

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    Алексей КортневОскорбление полицейскогоУголовное делоШтрафГруппа Несчастный случай
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