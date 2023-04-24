Лидер группы «Несчастный случай» Кортнев стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбуждено в Новосибирске в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Об этом 24 апреля сообщает NGS.RU со ссылкой на источник.



Собеседник издания отметил, что в основе материала неуважительное отношение музыканта к представителям закона во время визита в Новосибирск. Кортнев заявил, что информации о возбуждении дела у него нет.



Позже в разговоре с ТАСС он подтвердил уголовное преследование, добавив, что считает его «абсолютно незаслуженным».



14 февраля на площадке в Академгородке должен был состояться концерт творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева. Завершить выступление не удалось: в клубе сначала пропало электричество, а потом появились пожарные и полицейские, сообщившие о задымлении.

