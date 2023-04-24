    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    5 м/с, ю-з

    754мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    Лидер группы «Несчастный случай» Кортнев стал фигурантом уголовного дела

    12050
    28 комментариев

    Уголовное дело об оскорблении представителя власти возбуждено в Новосибирске в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Об этом 24 апреля сообщает NGS.RU со ссылкой на источник.

    Собеседник издания отметил, что в основе материала неуважительное отношение музыканта к представителям закона во время визита в Новосибирск. Кортнев заявил, что информации о возбуждении дела у него нет.

    Позже в разговоре с ТАСС он подтвердил уголовное преследование, добавив, что считает его «абсолютно незаслуженным».

    14 февраля на площадке в Академгородке должен был состояться концерт творческого дуэта Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева. Завершить выступление не удалось: в клубе сначала пропало электричество, а потом появились пожарные и полицейские, сообщившие о задымлении.

    По словам очевидцев, Кортнев показал сотруднику полиции неприличный жест, после чего его увели. Музыкант позднее рассказал журналистам, что из отдела его отпустили без протокола.

    В новосибирском СК вопрос об уголовном преследовании Кортнева изданию не прокомментировали.

    В июле в распоряжении «Фонтанки» оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными — документ, по нашим сведениям, распространяется среди промоутеров. В числе прочих там была и группа «Несчастный случай».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ26
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close