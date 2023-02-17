Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева задержали после отмены концерта в Новосибирске

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева задержали в Новосибирске. Инцидент произошел накануне после отмены концерта в Академгородке.
Перед началом выступления на площадку приехали полицейские и пожарные, которые сообщили, что в здании задымление. Концерт отменили, а зрителям вернули деньги за билеты, пишет 17 февраля NGS.RU.
Очевидцы сообщили, что Кортнев показал неприличный жест сотруднику полиции, после чего его увели. Позже музыкант рассказал ТАСС, что «задержание было», но, по его словам, «ничего страшного не произошло» и обошлось без протокола.
В паблике группы в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что концерт у музыкантов доиграть не получилось: в связи с предполагаемым задымлением в соседнем помещении, из-за чего в клубе произошло отключение электричества.
Позже, говорится в сообщении, Алексея Кортнева вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на просьбу прокомментировать инцидент корреспонденту NGS заявили, что в ведомстве информации о задержании нет.
В июле в распоряжении «Фонтанки» оказался список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными — документ, по нашим сведениям, распространяется среди промоутеров. В числе прочих там была и группа «Несчастный случай».