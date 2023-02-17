Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева задержали после отмены концерта в Новосибирске

Лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева задержали в Новосибирске. Инцидент произошел накануне после отмены концерта в Академгородке.



Перед началом выступления на площадку приехали полицейские и пожарные, которые сообщили, что в здании задымление. Концерт отменили, а зрителям вернули деньги за билеты, пишет 17 февраля NGS.RU.



Очевидцы сообщили, что Кортнев показал неприличный жест сотруднику полиции, после чего его увели. Позже музыкант рассказал ТАСС, что «задержание было», но, по его словам, «ничего страшного не произошло» и обошлось без протокола.

