Открытая дверь автомобиля поймала самокатчика на Сенной

Четверг, 24 августа, оказался неудачным днем для самокатчиков в Петербурге. Они травмировались сами, падая, врезаясь в двери и сталкиваясь с велосипедистами, а также сшибали пешеходов.



В половине восьмого часа вечера возле дома 4 по Сенной площади 29-летний мужчина на самокате врезался в открытую дверь автомобиля, стало известно «Фонтанке» 25 августа. В больнице ему диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, но состояние оценили как удовлетворительное. Оставаться на лечение он не стал.

Несколькими часами ранее, в 15:30, на пешеходной дорожке возле дома 15 по улице Валерия Гаврилина в Парголово молодого человека на самокате сбил велосипедист. Потерпевший получил перелом бедра. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.