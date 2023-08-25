Открытая дверь автомобиля поймала самокатчика на Сенной

Четверг, 24 августа, оказался неудачным днем для самокатчиков в Петербурге. Они травмировались сами, падая, врезаясь в двери и сталкиваясь с велосипедистами, а также сшибали пешеходов.
В половине восьмого часа вечера возле дома 4 по Сенной площади 29-летний мужчина на самокате врезался в открытую дверь автомобиля, стало известно «Фонтанке» 25 августа. В больнице ему диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение, но состояние оценили как удовлетворительное. Оставаться на лечение он не стал.
Несколькими часами ранее, в 15:30, на пешеходной дорожке возле дома 15 по улице Валерия Гаврилина в Парголово молодого человека на самокате сбил велосипедист. Потерпевший получил перелом бедра. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Несколько человек получили травмы, упав с электросамокатов. Около двух часов дня на перекрестке Дегтярной и 10-й Советской улиц 24-летний самокатчик при падении получил травмы груди и живота. В районе 16:30 19-летняя девушка упала с электросамоката у дома 7 по улице Бадаева и ударилась головой. Еще один пользователь свалился с самоката на углу Суздальского и Светлановского шоссе в 4 часа утра 25 августа, поранив лицо и шею. Всех троих отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Дважды за день досталось от пользователей средств индивидуальной мобильности пешеходам. В половине пятого часа вечера у дома 10 по 5-му Предпортовому проезду самокатчик сбил 29-летнего мужчину. Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом стенки верхнечелюстной пазухи. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. А полтора часа спустя у дома 93, корпус 1, по Ленинскому проспекту неизвестный мужчина на самокате сбил 22-летнюю девушку. Ее доставили в больницу с переломом локтя, ушибами и ссадинами и после оказания помощи отпустили домой.