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    Калужский губернатор рассказал о состоянии пострадавших в ДТП. Четверых могут эвакуировать в федеральный центр

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    Фото: СУ СК России по Калужской области
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    Все пострадавшие в тяжёлом ДТП в Калуге, по данным на утро 25 августа, находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

    Рассматривается вопрос о возможной эвакуации трёх взрослых и одного ребёнка в федеральный медицинский центр. Калужские врачи примут решение после сегодняшних телемедицинских консультаций с центром имени Пирогова и российской детской клинической больницей имени Пирогова. Также запланирована телемедицинская консультация с Национальным центром имени Бурденко.

    Днём 24 августа в Калуге «Тойота» выехала на скорости на тротуар и врезалась в остановку общественного транспорта. Пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Двое подростков попали в реанимацию, малыш — в травматологию.

    За рулем «Тойоты» был мужчина 1974 года рождения, лишённый водительских прав. Он задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Сам он отрицает, что принимал наркотики.

    Фото: СУ СК России по Калужской области

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