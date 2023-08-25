Калужский губернатор рассказал о состоянии пострадавших в ДТП. Четверых могут эвакуировать в федеральный центр

Все пострадавшие в тяжёлом ДТП в Калуге, по данным на утро 25 августа, находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой, сообщил губернатор области Владислав Шапша.



Рассматривается вопрос о возможной эвакуации трёх взрослых и одного ребёнка в федеральный медицинский центр. Калужские врачи примут решение после сегодняшних телемедицинских консультаций с центром имени Пирогова и российской детской клинической больницей имени Пирогова. Также запланирована телемедицинская консультация с Национальным центром имени Бурденко.

