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    Столкновение трех автомобилей в Кузьмолово: легковушка влетела в фургон Ozon

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    ДТП с участием трех машин произошло 24 августа на дороге в Кузьмоловском городском поселении Всеволожского района Ленобласти. Кадры с места аварии публикует телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

    На съёмке видно, что в результате ДТП перевернулась легковая машина, а на обочине стоят три грузовика маркетплейса Ozon.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили «Фонтанке», что была оказана помощь водителю перевернувшейся легковушки. Подробности происшествия выясняются сотрудниками ГАИ.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    «В результате ДТП в поселке Кузьмолово Всеволожского района с участием трех автомобилей водитель иномарки в состоянии легкой степени тяжести осмотрен врачами скорой помощи и отпущен домой», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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    АварияВсеволожский районДТП в Ленобласти
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