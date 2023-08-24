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    В прокат выходит комедия про дружелюбного инопланетянина с Беном Кингсли

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    Фото: paradisegroup.ru
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    31 августа на российских экранах стартует фильм Марка Тертлтауба «Джулс». По сюжету, пожилой вдовец Мильтон (Бен Кингсли, «Ганди», «Список Шиндлера»), живущий в маленьком городишке, в один прекрасный день обнаруживает у себя на заднем дворе летающую тарелку с маленьким пришельцем. Джулс — так назвал его Мильтон — питается только яблоками и пытается починить свой корабль. Мильтон решает помочь существу — и постараться, чтоб о нём никто не узнал.

    Режиссер фильма Марк Тертлтауб больше известен как продюсер множества проектов, в частности, знаменитой картины «Маленькая мисс Счастье». «Джулс» — это его третья работа в качестве постановщика. Кроме Кингсли, в ней сыграли Джейн Кертин («Третья планета от солнца») и Гарриет Сэнсом Харрис («Отчаянные домохозяйки»).

    Фильм стартовал весной этого года на международном фестивале в Сономе и снискал исключительно положительные отзывы от критиков, которые оценили человечность темы, симпатичную внешность Джулса и звездный актерский ансамбль.

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: paradisegroup.ru

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