Суд отправил под домашний арест подозреваемого в деле о массовом отравлении шаурмой во Владимире

Бизнесмена из Московской области, которого подозревают в отравлении 107 человек шаурмой во Владимире, отправили под домашний арест, сообщает 23 августа пресс-служба Ленинского районного суда Владимира.



Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 18 октября 2023 года, несмотря на то что следствие ходатайствовало о взятии под стражу. На данном этапе постановление суда в законную силу не вступило.



Следствие полагает, что в период с 2021 года по 17 августа 2023 года подозреваемый делал мясную заготовку для шаурмы, которая не отвечала требованиям безопасности. Далее он сбывал мясо в точки общепита во Владимире. К тому же переработка мяса проводилась с грубыми нарушениями требований СанПиНа. По версии следствия, именно это привело к массовому отравлению шаурмой.

