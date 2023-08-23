Суд отправил под домашний арест подозреваемого в деле о массовом отравлении шаурмой во Владимире

Бизнесмена из Московской области, которого подозревают в отравлении 107 человек шаурмой во Владимире, отправили под домашний арест, сообщает 23 августа пресс-служба Ленинского районного суда Владимира.
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 18 октября 2023 года, несмотря на то что следствие ходатайствовало о взятии под стражу. На данном этапе постановление суда в законную силу не вступило.
Следствие полагает, что в период с 2021 года по 17 августа 2023 года подозреваемый делал мясную заготовку для шаурмы, которая не отвечала требованиям безопасности. Далее он сбывал мясо в точки общепита во Владимире. К тому же переработка мяса проводилась с грубыми нарушениями требований СанПиНа. По версии следствия, именно это привело к массовому отравлению шаурмой.
Ранее «Фонтанка» писала, что полиция задержала 46-летнего жителя Московской области после массового отравления в бистро. Предположительно куриное мясо из шаурмы было заражено сальмонеллой. В итоге пять заведений было опечатано. Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, с 16 августа с признаками отравления к врачам обратились 107 человек, 23 из которых — дети.