Полиция показала видео смертельной встречи BMW с велосипедистом под Петербургом

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Смертельное ДТП с велосипедистом в Тосненском районе Ленобласти попало в объектив видеорегистратора сбившей его машины. Все обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
В 21:37 22 августа на 114-м километре дороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки 26-летняя женщина, следуя на автомобиле BMW 328 от Тосно в сторону Шапок, сбила 18-летнего велосипедиста, ехавшего по правой обочине во встречном направлении. На записи, опубликованной пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, что молодой человек неожиданно оказался на проезжей части и столкнулся с БМВ буквально лоб в лоб. Сам он от удара отлетел в сторону, а велосипед отбросило вперед на несколько метров.
Велосипедист от полученных травм скончался на месте. Как сообщалось ранее, он был первокурсником из Петербурга. Автомобилистка — тоже петербурженка, нарушений ПДД за последние полтора года за ней не числится. По факту произошедшего ведется проверка.