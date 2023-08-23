Смертельное ДТП под Петербургом: аккуратная водитель BMW не смогла среагировать на внезапное движение юноши

Юный велосипедист погиб минувшим вечером в Тосненском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 23 августа.



ДТП произошло 22 августа в 21:37 на 114-м километре дороги Кемполово — Выра — Тосно — Шапки. 26-летняя петербурженка на чужом BMW ехала от Тосно к Шапкам. По встречной обочине двигался 18-летний велосипедист, первокурсник из Петербурга. Внезапно он выехал на проезжую часть. Столкновения избежать не удалось. Юноша скончался на месте.



Про водителя известно, что в 2022–2023 годах нарушений ПДД за ней не числится. ОГИБДД по Тосненскому району проводит проверку.

