Три БПЛА атаковали Москву, обломки одного попали в Москва-Сити. В Химках повреждены дома

Ночью 23 августа три беспилотных летательных аппарата самолетного типа атаковали Москву. Два из них уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он врезался в строящееся здание комплекса Москва-Сити. Никто не пострадал. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Мэр Москвы Сергей Собянин добавляет: «Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках».

