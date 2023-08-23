Три БПЛА атаковали Москву, обломки одного попали в Москва-Сити. В Химках повреждены дома

Ночью 23 августа три беспилотных летательных аппарата самолетного типа атаковали Москву. Два из них уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он врезался в строящееся здание комплекса Москва-Сити. Никто не пострадал. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин добавляет: «Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках».
В жилом доме в 1-м Красногвардейском проезде видны разбитые окна на уровне второго этажа, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Работают коммунальные службы, прибыли полицейские, техника МЧС, технические службы.
В Химках обломки сбитого беспилотника повредили частный дом (выбило окна, частично обрушилась крыша) и нежилое здание с магазинами (повреждена стена), сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Пострадавших нет.
Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на некоторое время приостанавливали приём и отправление самолётов. По данным «Яндекс.Расписания», было задержано около 25 рейсов.
Это третья подряд атака на столицу. Утром 21 августа в Московской области были уничтожены также два БПЛА: в Одинцовском и Истринском районах. В Истре, где беспилотник упал неподалеку от Маргариты Симоньян, повреждены дома и пострадали два человека.
Ночью 22 августа средства ПВО сбили два ударных беспилотника в Подмосковье: в районе Часцов (Одинцовский городской округ) и в районе Красногорска. Там были повреждены 15 машин, в жилом доме разбиты пять окон.
Москва-Сити не первый раз становиться мишенью беспилотников. «Фонтанка» подробно рассказывала про инциденты 30 июля и 1 августа.