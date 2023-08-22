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    «Голову поднял и увидел в небе дрон, летящий к дому. А дальше взрыв». На видео — огненные обломки ссыпаются по дому в Красногорске

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    Очевидцы сняли на видео первые секунды после падения обломков беспилотника в Красногорске ночью 22 августа. Запись публикует RT. Из соседнего дома хорошо видны летящие вниз огненные куски.

    «Я не мог понять, что за жужжащий звук сверху. Голову поднял и увидел в небе дрон, летящий к дому. А дальше взрыв. Впервые видел такое вживую», — рассказал изданию автор видео.

    В результате ЧП повреждены 15 машин, в доме разбиты пять окон, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Жильцы дома провели несколько часов на улице, утром они вернулись в свои квартиры.

    Напомним, ночью 22 августа средства ПВО сбили два ударных БПЛА в Подмосковье: в районе Красногорска и в районе Часцов (Одинцовский городской округ). По данным Минобороны, никто не пострадал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев показывал фотографии разрушений.

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