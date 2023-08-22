«Голову поднял и увидел в небе дрон, летящий к дому. А дальше взрыв». На видео — огненные обломки ссыпаются по дому в Красногорске

Очевидцы сняли на видео первые секунды после падения обломков беспилотника в Красногорске ночью 22 августа. Запись публикует RT . Из соседнего дома хорошо видны летящие вниз огненные куски.

«Я не мог понять, что за жужжащий звук сверху. Голову поднял и увидел в небе дрон, летящий к дому. А дальше взрыв. Впервые видел такое вживую», — рассказал изданию автор видео.



В результате ЧП повреждены 15 машин, в доме разбиты пять окон, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Жильцы дома провели несколько часов на улице, утром они вернулись в свои квартиры.

