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    Новый налёт БПЛА на Подмосковье. В Красногорске выбиты окна, повреждены машины

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    Фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев
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    Средства ПВО ночью 22 августа сбили два ударных беспилотника в Подмосковье: в районе Красногорска и в районе Часцов (Одинцовский городской округ). Есть разрушения. «На места происшествий выехали спецслужбы», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Более серьезные последствия — в Павшинской пойме в Красногорске, рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — уточнил он.

    На фотографиях в канале Воробьева — несколько карет скорой помощи. Глава Красногорска, по его словам, проводит обход квартир вместе с сотрудниками МЧС и других служб.

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    Минобороны отчитывается о «пресечении попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами»: два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще два — в Брянской области. Их обнаружили средства ПВО и подавили комплексы РЭБ, они потерпели крушение.

    «В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — подчеркивается в сообщении.

    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ночью некоторое время не принимали и не отправляли рейсы, передаёт ТАСС.

    Утром 21 августа в Московской области были уничтожены также два БПЛА: в Одинцовском и Истринском районах. В Истре, где беспилотник упал неподалеку от Маргариты Симоньян, повреждены дома и пострадали два человека. Из-за ограничений в столичных аэропортах самолеты уходили на запасные аэродромы, задерживались рейсы и в Пулково.

    Фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев

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    Комментарии 45

    Гость22 Авг 2023 в 09:27
    Дней без атак БПЛА - 0.
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