Новый налёт БПЛА на Подмосковье. В Красногорске выбиты окна, повреждены машины

Средства ПВО ночью 22 августа сбили два ударных беспилотника в Подмосковье: в районе Красногорска и в районе Часцов (Одинцовский городской округ). Есть разрушения. «На места происшествий выехали спецслужбы», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Более серьезные последствия — в Павшинской пойме в Красногорске, рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — уточнил он.
На фотографиях в канале Воробьева — несколько карет скорой помощи. Глава Красногорска, по его словам, проводит обход квартир вместе с сотрудниками МЧС и других служб.
Минобороны отчитывается о «пресечении попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами»: два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще два — в Брянской области. Их обнаружили средства ПВО и подавили комплексы РЭБ, они потерпели крушение.
«В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — подчеркивается в сообщении.
Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково ночью некоторое время не принимали и не отправляли рейсы, передаёт ТАСС.
Утром 21 августа в Московской области были уничтожены также два БПЛА: в Одинцовском и Истринском районах. В Истре, где беспилотник упал неподалеку от Маргариты Симоньян, повреждены дома и пострадали два человека. Из-за ограничений в столичных аэропортах самолеты уходили на запасные аэродромы, задерживались рейсы и в Пулково.