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    Атака беспилотников на Москву. Показываем, как это было, и рассказываем, что известно

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    13 комментариев

    Столицу атаковали беспилотники: в ночь на 1 августа все началось с задымления в Москва-Сити. Оказалось — атака БПЛА.

    Аппарат попал в 50-этажную башню «IQ-квартала», там находится Минэкономразвития. Башня затряслась — по словам очевидцев. Обошлось без пострадавших, но была эвакуация. Сотрудники ведомства перешли на удаленку, как до этого сотрудники Минцифры.

    В Минобороны РФ произошедшее назвали «террористической атакой киевского режима». В Кремле заявили, что угроза атак беспилотников в Москве очевидна и принимаются необходимые меры.

    Здание Минцифры пострадало в ночь на 30 июля, и тоже от беспилотника. Перед этим атаки были 24 и 28 июля. Один дрон угодил в крышу жилой пятиэтажки на Комсомольской, другой упал рядом с жилым домом в Первомайском в Новой Москве. Ещё один попал в строящийся бизнес-центр на Лихачева.

    За три месяца Москву и область БПЛА атаковали около 20 раз, пострадавших нет. Есть мнение, что цель этих атак — психологическое воздействие.

    Всё началось с налета дронов на Кремль в ночь на 3 мая. Тогда событие назвали терактом, покушением на президента.

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    Комментарии 13

    Гость01 Авг 2023 в 21:53
    от террориста слышу
    +1−0
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