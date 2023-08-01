Атака беспилотников на Москву. Показываем, как это было, и рассказываем, что известно

Аппарат попал в 50-этажную башню «IQ-квартала», там находится Минэкономразвития. Башня затряслась — по словам очевидцев. Обошлось без пострадавших, но была эвакуация. Сотрудники ведомства перешли на удаленку , как до этого сотрудники Минцифры.

Столицу атаковали беспилотники : в ночь на 1 августа все началось с задымления в Москва-Сити. Оказалось — атака БПЛА.

В Минобороны РФ произошедшее назвали «террористической атакой киевского режима». В Кремле заявили , что угроза атак беспилотников в Москве очевидна и принимаются необходимые меры.

Здание Минцифры пострадало в ночь на 30 июля, и тоже от беспилотника. Перед этим атаки были 24 и 28 июля. Один дрон угодил в крышу жилой пятиэтажки на Комсомольской, другой упал рядом с жилым домом в Первомайском в Новой Москве. Ещё один попал в строящийся бизнес-центр на Лихачева.



За три месяца Москву и область БПЛА атаковали около 20 раз, пострадавших нет. Есть мнение, что цель этих атак — психологическое воздействие.

