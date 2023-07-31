РИА Новости: Минцифры РФ отправило сотрудников на удаленку после атаки беспилотников в Москва-Сити

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, передает 31 июля РИА Новости. Причиной такого решения называют необходимость «решить офисные проблемы» после атаки беспилотников в Москва-Сити. Повреждения получила башня, где располагались кабинеты Минцифры.



Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванный источник, что после атаки беспилотников ущерб нанесен башне IQ-квартал в Москва-Сити. Там располагаются три министерства, в том числе Минцифры РФ.

