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    РИА Новости: Минцифры РФ отправило сотрудников на удаленку после атаки беспилотников в Москва-Сити

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    Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что сотрудников ведомства перевели на удаленку до конца недели, передает 31 июля РИА Новости. Причиной такого решения называют необходимость «решить офисные проблемы» после атаки беспилотников в Москва-Сити. Повреждения получила башня, где располагались кабинеты Минцифры.

    Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванный источник, что после атаки беспилотников ущерб нанесен башне IQ-квартал в Москва-Сити. Там располагаются три министерства, в том числе Минцифры РФ.

    Напомним, украинские беспилотники совершили очередную атаку на московские объекты в ночь на 30 июля. Взрыв одного из них попал на видео. Фонтанка показывала эти кадры здесь. Повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. По данным ТАСС, один человек пострадал в башне «Око-2».

    Минобороны сообщило, что один БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района, а еще два — подавлены средствами РЭБ, из-за чего потеряли управление и потерпели крушение на территории Москва-Сити.

    Пожалуй, самая известная атака беспилотников в Москве была в ночь на 3 мая, когда два БПЛА пытались нанести удар по Кремлю. Владимир Путин при этом не пострадал и график его работы не изменился. Но случившееся всё равно назвали попыткой покушения на лидера страны.

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    Москва-СитиАтака БПЛАМинцифры РФ
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