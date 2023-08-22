Кабина кусками, дорога в ошмётках. Фура въехала в стоящий грузовик на М-11

Мощное ДТП на некоторое время заблокировало движение по автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Тверской области. Пробка в направлении Москвы стояла до ночи. Подробности «Фонтанке» сообщили 22 августа в пресс-службе компании «Объединенные системы сбора платы», в ведомстве которой находится эта часть платной магистрали.
ДТП произошло на 389-м километре в направлении Москвы 21 августа около 19:30. Очевидец рассказал, что столкнулись два грузовика. На место выехали два аварийных комиссара ОССП. Оказалось, что водитель грузовика Renault не справился с управлением и совершил наезд на неподвижно стоящий на дороге грузовой автомобиль Volvo. Никто не пострадал. Проезд оказался заблокирован, образовался затор длиной около 3 километров. На кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» видно, что из фуры выпал груз и рассыпался по всей дороге. Машины получили очень сильные повреждения — удивительно, что обошлось без травм.
Анна Дуванова / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«Аварийные комиссары ОССП оградили место ДТП и вызвали службу грузовой эвакуации. Операторы центра управления дорожным движением вывели предупреждающее сообщение о ДТП для других водителей, чтобы у них было время изменить маршрут и не попасть в затор», — отмечают в ОССП.
В 20:53 движение было запущено по одной полосе. В 00:34 последствия ДТП были полностью ликвидированы, открыли обе полосы, и пробка вскоре рассосалась.