В Петербурге работник филармонии обменял проукраинские листовки на уголовное дело по террористической статье

Задержанный с листовками и сомнительной перепиской уборщик петербургской филармонии имени Шостаковича стал фигурантом уголовного дела. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 августа.
Следственный комитет вменяет 25-летнему петербуржцу публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Санкции второй части статьи 205.2 УК предусматривают до семи лет лишения свободы.
Полицейские остановили молодого человека на улице Новостроек с тремя листовками с призывами сделать выбор и поддержать запрещённый в России «Легион «Свобода России»»* и «Русский добровольческий корпус», сражающиеся на стороне Украины. В телефоне нашлась переписка, в которой обсуждались пожертвования для ВСУ.
По предварительным данным, уголовное дело стало первым в биографии петербуржца. Он в изоляторе временного содержания.
*«Легион «Свобода России»» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.