В Петербурге задержали ответственного за чистоту филармонии имени Шостаковича. Он попался полицейским с проукраинскими листовками, содержимое телефона доверия к его благонадёжности не прибавило. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа.



Наряд патрульно-постовой службы остановил 25-летнего петербуржца накануне в шестом часу утра на улице Новостроек, в паре минут от дома. Интерес к нему оказался ненапрасным. У молодого человека нашлись три листовки с призывами бороться на стороне Украины в рядах националистической организации. Его смартфон хранил переписку с неким куратором, с которым обсуждалась в том числе финансовая помощь Вооружённым силам Украины.

