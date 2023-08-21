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    В Петербурге работник филармонии попался на проукраинских призывах

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    В Петербурге задержали ответственного за чистоту филармонии имени Шостаковича. Он попался полицейским с проукраинскими листовками, содержимое телефона доверия к его благонадёжности не прибавило. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа.

    Наряд патрульно-постовой службы остановил 25-летнего петербуржца накануне в шестом часу утра на улице Новостроек, в паре минут от дома. Интерес к нему оказался ненапрасным. У молодого человека нашлись три листовки с призывами бороться на стороне Украины в рядах националистической организации. Его смартфон хранил переписку с неким куратором, с которым обсуждалась в том числе финансовая помощь Вооружённым силам Украины.

    Мужчину, который убирает служебные помещения филармонии, увезли в следственный отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Украинский конфликт
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